Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler
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Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

AA, Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde barışmak istediği kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde barışmak istediği kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.N. (39) ve T.F, arkadaşlarının tavsiyesiyle barışmak için Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki kafede bir araya geldi.

Bir süre konuştuktan sonra kafeden ayrılan T.F, aracına binerek kaldırımdaki E.N'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan E.N, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, sokağı trafiğe kapatarak çalışma yaptı. Olay yerinde bıçak ve dört kovan bulundu.

Araçla kaçan şüpheli, Kemer ilçesinde yakalandı.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Konyaaltı, Antalya, Hurma, Güncel, Haber

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