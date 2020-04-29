Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Antalya'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
29.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:40

Antalya'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2299 Sokak'ta meydana gelen olayda, 34 LZ 1981 plakalı aracından inen Naim Bilal Gedik (51) henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Diz kapağından iki, ayak topuğundan bir kurşunla yaralanan Gedik, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yaya olarak kaçan ve yüzünü maskeyle gizlediği belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan Gedik'in Muratpaşa ilçesinde lokanta işlettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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