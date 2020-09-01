Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçi öldü Antalya'da, eski güreşçilerden Hakkı Aygün, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da, eski güreşçilerden Hakkı Aygün, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde dün gece geç saatlerde otomobiliyle ilerleyen Hakkı Aygün (25), aracını durdurduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vuruldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aygün, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli Umut Can F, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlı, ifadesinde, Aygün'ün husumetli olduğu grubun içinde yer aldığını, daha sonra Aygün'ün kendi tarafına geçtiğini öne sürdü.

Aygün'ün kendisini dövdüğünü öne süren Umut Can F, "Beni dövdüğü için gururuma yediremedim, Hakkı Aygün'ü vurdum." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, Aygün'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, AA muhabirine, Aygün'ün iki yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu hatırlatarak, bununla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren kişi tarafından azmettirildiğini öne süren Tıraş, şöyle konuştu:

"Bu çocuk, yeğenimizi arayarak 'Seni vuran beni dövdü, karakola gidip şikayetçi olacağım.' demiş. Önce karakola gitmişler, şikayetçi olmuş. Sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira para vermiş. O da araçtan inince dönerek, üç el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi, yazık günah."

İki yıl önce de silahla yaralanmıştı

Hayatını kaybeden Hakkı Aygün, 24 Mart 2018'de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Aygün'ün, 655'inci Kırkpınar güreşlerinde başaltı kategorisinde ikinci olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA