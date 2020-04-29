Antalya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Antalya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya'da beyaz maskeyle yüzünü gizleyen saldırganın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Antalya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
29.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:34

Antalya'da beyaz maskeyle yüzünü gizleyen saldırganın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2299 Sokak'ta 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LZ 1981 plakalı otomobilinden inen Naim Bilal G. (51), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Diz kapağı ve ayak topuğundan yaralanan Naim Bilal G., ihbarla bölgeye istenen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Muratpaşa ilçesinde lokanta işlettiği öğrenilen yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayın ardından yüzünü beyaz maskeyle gizlediği belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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