Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Antalya'da bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
21.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:17

Antalya'da bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerindeki otomotiv ve emlak işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Emrullah Ograk, otomobil tamiratı yüzünden başka bir esnaf ile arasında dün sorun yaşadı. O sorundan kaynaklandığı ileri sürülen olay sonucu otomobille 4 kişi Ograk'ın iş yerine geldi. Şüphelilerden biri elindeki pompalı tüfekle içeri girdi. Şahısların geldiği gören Ograk, üst kata çıktı. Şüpheli üst kata da çıkarak Ograk'ın üzerine 4 el ateş etti. Şüpheliler iş yerinin camlarına da ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emrullah Ograk, sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, kalabalığı dağıttı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ograk'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emrullah Ograk'ın annesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ograk'ın yakınları ile çevre esnaf arasında çıkan kavgayı ise polis güçlükle ayırdı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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