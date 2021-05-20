Antalya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ünsal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan Y.A. (27) ve Muratcan K. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A'nın tüfekle Muratcan K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı öne sürüldü.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin