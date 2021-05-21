Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda otomobilde oturan Hakan Ö. ile yanına gelen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Hakan Ö'ye tabancayla ateş etti.

Karın bölgesinden yaralanan Hakan Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sırasında Hakan Ö'nün otomobilinde bulunan bir kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ökten'in cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Cenaze, kız kardeşi Arzu Çetin ve yakınları tarafından alındı. Ökten'in yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde güvenlik çalışanı olan Ökten'in evli olduğu öğrenildi.

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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