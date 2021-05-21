Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda otomobilde oturan Hakan Ö. ile yanına gelen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Hakan Ö'ye tabanca ile ateş etti.

Karın bölgesinden yaralanan Hakan Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sırasında Hakan Ö'nün otomobilinde bulunan bir kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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