Antalya'da silahlı kavga
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Gündoğdu Mahallesi'nde bir otelin önünde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı, kavgaya karışan O.Ş, R.K, E.T. ve H.C'yi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler ve 50 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliği tehlikeye sokmak", "6136 SKM'ye muhalefet" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından arandıkları belirlendi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.