Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi ile market önünde bekleyen Ali Ç. arasından sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç'ye iki el ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Kaynak: AA