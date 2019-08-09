09.08.2019 20:46

Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı

ANTALYA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen Ö.Ö. ve S.Ç. ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu Atilla M. sağ kolundan yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ö.Ö. ve S.Ç. plakasız motosikletle 1047. Sokak üzerindeki pazar alanına geldi. Bölge sakinleri Ö.Ö. ve S.Ç'nin uyuşturucu satışı yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. Ö.Ö ve S.Ç. ile bölge sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö. yanında bulunan tabanca ile çevreye ateş etmeye başladı. Ardından tabancayı alan S.Ç. de ateş etti. Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri bölge sakinlerinden Atilla M.'nin sağ koluna isabet etti. Atilla M. kan içerisinde yere yığılırken şüpheliler kaçtı. Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri ara sokaklarda yakalarken, Atilla M. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayda kullanılan tabancaya başka bir sokakta bulunurken, olay yerinde ise 7 adet boş kovan bulundu.

Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA