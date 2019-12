Antalya'da silahlı gürültü kavgası: 1 yaralı

16.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:56

Antalya'da bir kişi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı komşusu tarafından silahla yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 sokak üzerinde meydana geldi. Birbirini tanıdığı iddia edilen H.D, ile şüpheli O.N, arasında gürültü konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.N, H.D'yi silahla yaraladı. Karın boşluğundan vurulan H.D, yere yığılırken, şüpheli O.N, motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA