Antalya'da silahla vurulan kişi yaralandı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Yeşildere Mahallesi'nde Hüseyin Pehlivan ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında, iddiaya göre alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan Pehlivan, yaralandı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA