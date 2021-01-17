Antalya'da silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Antalya'da silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

17.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:22
Antalya'da silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, av tüfeğiyle ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, av tüfeğiyle ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre Oba Mahallesi'nde, aynı binada farklı dairelerde yaşayan Adem A. (36) ile ağabeyi Mehmet A. (48) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Adem A, evinden aldığı av tüfeğiyle ağabeyi ve yeğeni Cüneyt A'ya ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Mehmet A. karnından, Cüneyt A. kolundan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet A, hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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