Antalya'da silahla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Meydan Mahallesi Gürbüzler Sokakta bir kıraathanenin önünde, pompalı tüfekle ateş ederek otomobildeki H.K. ve M.U. isimli kişilerle, olay yerinde bulunan E.E'yi yaralayan Zafer Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kumluca Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olayla yaralanan H.K. ve M.U'nun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, E.E'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Meydan Mahallesi'ndeki bir kıraathane önünde dün meydana gelen olayda, Zafer Y, 07 S 7989 plakalı otomobile pompalı tüfekle 5 el ateş etmiş, araçtaki H.K. ve M.U. ile olay yerinde bulunan E.E. yaralanmıştı. Yaralılar, Kumluca Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Antalya'daki hastanelere sevk edilmiş, şüpheli ise polis ekibince yakalanmıştı.