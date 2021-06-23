Son dakika: Antalya'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika: Antalya'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Antalya'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Antalya'da jandarmanın silah ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya'da jandarmanın silah ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Manavgat ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.İ., U.Ç., D.E., A.E., İ.Y., M.K., M.K. ve E.Y. isimli şahısların örgütlü olarak silah ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan operasyonda 21 tabanca, çok sayıda tabanca mermisi ve şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü ise tutuklandı.

(İHA)

Son dakika: Antalya'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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