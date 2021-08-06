Antalya'da silah tehdidiyle kuyumcudan bir miktar para ve altın çalan 2 şüpheli aranıyor
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Antalya'da silah tehdidiyle kuyumcudan bir miktar para ve altın çalan 2 şüpheli aranıyor

Antalya'da silah tehdidiyle kuyumcudan bir miktar para ve altın çalan 2 şüpheli aranıyor
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da başlarında kapüşon ve kask bulunan silahlı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar para ve altını çalıp kaçtı.

Antalya'da başlarında kapüşon ve kask bulunan silahlı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar para ve altını çalıp kaçtı.

Kepez ilçesi Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda Sadık Ekin'e ait kuyumcu dükkanına, başlarında kapüşon ve kask bulunan iki kişi geldi. Silahla tehdit ettikleri kuyumcudan altın ve bir miktar para alan iki şüpheli, olay yerinden motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Esnaf Orhan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ellerinde pompalı tüfek vardı. Karşıya motosiklet koymuşlar. Motosiklete binip kaçtılar. Çok ani, çok kısa bir şeydi." diye konuştu.

Görgü tanığı İrfan Urgancı da "Bunlar herhalde burayı soymaya geldiler dedim. Sonra içeriden 'Kaldır ellerini.' sesini duydum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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