Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti iddiasına yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda B.S, N.A, K.A. ve A.K.D'nin iş yeri ve araçlarında 1 uzun namlulu silah, 1 av tüfeği, 4 tabanca, 9 şarjör ve 211 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve A.K.D. tutuklandı, B.S. ve N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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