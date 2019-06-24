Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 tabanca, 3 şarjör, 86 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 2 av tüfeği fişeği ve 1 adet muşta ile dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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