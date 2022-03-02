Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu - Haberler

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Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, çekicilerle çekildi.

Bazı ağaçlar, tabelalar ile çöp tenekeleri devrildi.

Kepez ilçesindeki Göksu Deresi'nin taşması nedeniyle Uncalı Kavşağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yolda araç yoğunluğu oluştu.

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Tragger, Fırtına, Antalya, su, Güncel, Haberler

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