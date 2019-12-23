23.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:14

Antalya'da şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

İl genelinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı ağaçlar ile tabelalar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde oluşan yüksek dalgaların fotoğrafını çekti.

Serik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde, Şeref Dağ'a ait iş yerinin önünde bulunan park halindeki 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine çınar ağacı devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri, ağacı aracın üzerinden kaldırdı. Araçta hasar oluştu.

Şeref Dağ, gazetecilere, iş yerini açtıktan sonra içerideki araçları dışarıya çıkardığını, bu sırada ağacın, aracın üstüne düştüğünü söyledi.

Kuvvetli rüzgar ve yağış yarın geceye kadar etkili olacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce dün yapılan uyarılar neticesinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanağın kent genelinde etkili olduğunu söyledi.

Kent merkezinde rüzgarın saatteki hızının 67 kilometre olarak ölçüldüğünü belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgardan en fazla etkilenen Konyaaltı ilçemiz oldu. Burada rüzgarın saatteki hızı 91 kilometreye ulaştı. Antalya il genelinde kuvvetli rüzgar ve yağışlar yarın geceye kadar etkili olacak. Fırtına ve sağanak, öğleden sonra ve yarın, kentin doğu ilçeleri Alanya, İbradı, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki'de etkisini artıracak." diye konuştu.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur da sağanak nedeniyle Akseki ile Manavgat kara yolunda heyelan olduğunu, kara yolları ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir eve yıldırım düştüğünü anlatan Timur, "Herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu değil. Sadece küçük çaplı bir yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti." dedi

Kaynak: AA

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