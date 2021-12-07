Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (8)

ANTALYA (DHA) - BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU

Turuncu kod uyarısı verilen ve yoğun yağıştan dolayı yolun yıkıldığı noktada incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'ya 130 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışlar oldukça fazla, bunun yanında 130 kilometre hıza ulaşan lodos etkisini gösterdi. Ancak burada gördüğünüz köprü, yıllardır kullanılan 9 köy ile Saklıkent'e hizmet veren bir köprüydü. Buradaki köprünün sıkıntılarını hepimiz biliyorduk. Bu anlamda yüklenici firma 90 günde tamamlayacağını söyledi. Geçen afetlerde de ben 2 gün boyunca uyuyamamıştım. Şükürler olsun ki yeni köprümüzün sıcak asfaltını ve korkuluklarını dahil olmak üzere açmıştık. Bugünde gördüğümüz gibi tali yol olarak yapmış olduğumuz yan taraftaki köprü gitti. Ancak, buranın 9 mahalleye oradan gelen bütün vatandaşlarımız köprümüzü en iyi şekilde kullanıyorlar" dedi.

Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına ve sağanak, il genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte en çok yağış Döşemealtı ilçesine yağdı. Nebiler ormanlık alanında metrekareye 206 kilogram yağış düştü. Bu rakam Kemer ilçesinde 109 kilogram oldu. Rüzgar, Kemer'de 130 km/saat ve Konyaaltı'nda 115 km/saat hıza ulaştı. Sağanak nedeniyle çok sayıda aracın plakası yollara düştü. Konyaaltı ilçesinde yerdeki plakalar toplanarak, kaldırımın bir bölümüne bırakıldı.

Adem AKALAN/ANTALYA,