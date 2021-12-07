Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - MURATPAŞA'DA 170 AĞAÇ DEVRİLDİ

Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına Muratpaşa ilçesinde de hasara neden oldu. Parklarda ağaçlar devrildi, çocuk oyun grupları ve spor aletleri zarar gördü. Dün gece saatlerinde teyakkuz durumuna geçen Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turunç Masa üzerinden bildirilen olumsuzlara anında müdahale etti. Ekipler, gün içinde, fırtınanın kökünden söktüğü 170 ağacı kaldırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de su baskını, araçta mahsur kalma, çatı uçması, trafo yangını gibi olaylara müdahalede bulundu. İtfaiye, Döşemealtı ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu'nun zemin katını basan yağmur sularını tahliye etti. İtfaiye ekipleri 19 ilçede 45 farklı istasyonda yaklaşık 400 personelle görev yaptı. ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına kanal açma araçları, motopomp ve iş makineleri ile müdahale etti. Tıkanan mazgallar ekiplerce açıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı da gün boyu fırtınadan zarar gören sera ve tarımsal alanlarla ilgili ihbarlara cevap verdi. Tarımsal Hizmetler ekipleri, yağışın sona ermesiyle yaraları sarmak için hızla hasar tespit çalışmalarına başlayacak.