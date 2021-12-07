AĞAÇ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (6)

Antalya'da öğle saatlerinde etkisini artıran yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri, Konyaaltı ilçesi oldu. Liman ve Sarısu mahallelerinde onlarca araç su içinde kaldı. Araçlarda mahsur kalanlar ise kepçeler yardımıyla kurtarıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde de biriken su nedeniyle refüj görünmez hale geldi. Bulvardan geçmeye çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çakırlar Mahallesi'nde devrilen bir ağaç ise park halindeki aracın üzerine düştü.

OLTAYI SUYA ATTI

Liman Mahallesi'nde yolda kalan araçların olduğu yere gelen bir kişi, yanında getirdiği oltayı balık tutar gibi suya doğru atarak cep telefonu ile fotoğraf çektirdi. Aynı mahallede işletmecilik yapan Serkan Karabaş, "Her yıl aynı şeyi yaşıyoruz. Burası hep suyla doluyor, araçlar ve insanlar mahsur kalıyor. Umarım bundan sonra bir çözüm bulunur ve değişir. Araçta kalanlar kendileri çıktı. Tabiri caizse yüzerek çıktılar. Sonrasında bir dozer gelip onları aldı" dedi.

DENİZİN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ

Mavi görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahilinin rengi, yağmurun taşıdığı toprak nedeniyle çamura döndü. Denizin bu rengini ve dev dalgaları görmek ve fotoğraflamak isteyenler sahile geldi. Fotoğraf çekmek için sahile inen bazı kişiler dalgaların arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Dalgalar nedeniyle denizdeki atıklar ise sahilde birikti.

KAMYONETİYLE DEREDE MAHSUR KALDI, TURİSTLER KURTARDI

Kemer'de Çıralı mevkiinde yaşayan Tuğba Solhan, saat 09.30 sıralarında Olimpos'taki işyerine gitmek için kamyonetiyle Ulupınar Deresi'nden geçmeye çalıştı. Yaz aylarında kuruyan derenin debisi yağıştan dolayı aniden yükseldi. Dereden geçerken yükselen suların içinde kamyonetiyle mahsur kalan Solhan'ın imdadına Fransız tatilciler yetişti. Tesadüfen bölgede bulunan Fransız offroad ekibinden oluşan turistler, Tuğba Solhan'ı kamyonetten çıkardı.