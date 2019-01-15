Antalya'da Şiddetli Fırtına Sera ve İş Yerlerine Zarar Verdi

Antalya'da Şiddetli Fırtına Sera ve İş Yerlerine Zarar Verdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli fırtına, iş yerlerinde ve seralarda hasara yol açtı.

Antalya'da Şiddetli Fırtına Sera ve İş Yerlerine Zarar Verdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli fırtına, iş yerlerinde ve seralarda hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Selinus Sahili'nde bulunan iş yerlerine ve sahile yakın yerlerdeki seralara zarar verdi.

Fırtınada oluşan hortum da sahildeki kafeteryalarda hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgar ve etkili sağanak ilçede hayatı da olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA
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