Antalya'da şiddetli fırtına çilek seralarını vurdu

ANTALYA (İHA) - Antalya'da dün etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, Aksu ilçesinde çilek seralarını vurdu. Çilek seralarının örtüleri yırtılırken demir direkleri yerinden söküldü.

Antalya'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı adeta felç etti. Saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle, örtü altı üretimin önemli noktalarından Aksu ilçesinde çilek seraları zarar gördü. 10 dönüm alan üzerine kurulu üretim merkezinde 3,5 dönüm çilek serası yerle bir oldu. Çileklerin üzerinde bulunan naylonlar yırtılarak kullanılamaz hale gelirken, demir direkleri yerinden söküldü. Yaşanan felaketin boyutu ise drone ile görüntülendi.

"Yaklaşık 300 bin TL zararımız var"

Fırtına sonrası büyük zararın olduğunu belirten genç çiftçi Civan Ergüz, "Seralarımız zarar gördü. Naylonlarımız yırtıldı. Demirler yerler bir oldu. Zararımız büyük. 10 dönüm alanda 3,5 dönüm yerle bir oldu. Dönüm başına maliyetimiz 60 bin TL olarak hesaplarsak yaklaşık 300 bin TL zararımız var. En yakın 1 ay içerisinde toplama yaparım. Çilek şu anda Antalya halinde 30 TL" dedi. - ANTALYA