Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde ve kanallarda yüzdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde ve kanallarda yüzdü

ANTALYA'da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller tatilcilerle doldu.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde ve kanallarda yüzdü
09.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:56

ANTALYA'da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde tatilciler denize girerken, şehrin uzak mahallelerinde ise çocuklar su kanallarında serinledi.

Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulan sahilde, vatandaşlar birbirlerine uzak durmayı ihmal etmiyor. Havlularını mesafeli şekilde konumlandıran Antalyalılar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Denize uzak mahallelerde ise çocuklar su kanalında yüzerek serinliyor.

0-18 YAŞ DENİZ VE SU KANALINDAÇarşamba ve cuma günleri 14.00 ila 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları serbest olan 0-18 yaş arası çocuklar da sahilde görülürken, yasağa uymayan çocukların Suriyeli olduğu dikkat çekti. Polis kurallara uymayanlara uyarılarda bulunurken, çocuklar ise ailelerinden habersiz geldiklerini kaydetti.'NEFES ALMAK İSTEDİM'2,5- 3 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldığını söyleyen Zeynep Turan, "Gelmeden önce düşündüm. Artık nefes almak istiyorum, bu nedenle denize geldim. Güneşin ve denizin tadını çıkarıyorum. Sosyal mesafemi koruyorum. Zaten insanlar da dikkat ediyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor" dedi.

Sabah erken saatte denize gelen Leyla Sarıkaya, "Herkes sosyal mesafeye uyuyor. Maske takmıyoruz ama mesafeler devletimizin istediği gibi. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uygun. Deniz çok güzel" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var Haber
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Altun Şahin Şerifoğulları Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Silah Beşiktaş Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde ve kanallarda yüzdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:27:40. #1.14#
title