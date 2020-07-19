Antalya'da sıcaktan bunalan sahile koştu ANTALYA'da hava sıcaklığından ve yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti.

ANTALYA'da hava sıcaklığından ve yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti. Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, koronavirüs tedbirlerine uyulmamasından şikayet etti.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte sahile gelenler denize girerek serinlemeye çalıştı. Yüzde 65'i bulan nem ise sahilde bulunanları zaman zaman bunalttı. 5 metrelik kayalığın üzerine çıkan gençler ise buradan denize atladı.

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen Yılmaz Kuzey, "Koronavirüsten dolayı biraz sıkıntılı günler geçirdik. Buraya geldik ama burada insanlar kesinlikle önlemlere dikkat etmiyor. Sahile geldim burada da dikkat etmiyorlar, herkes iç içe oturuyor. Sahilde önlemler alınmış ama insanlar dikkat etmiyor. İnsanları sağlığını zorla koruyamazsınız ki. Maske takan kimseyi görmedik. Mesafeli olduğumuz için maske takmadık" dedi.

Sahilde kimsenin maske takmadığını söyleyen Gülhan Kuzey, "Varsak'ta oturuyorum. Orada insanlar alışverişe giderken, sokağa çıkarken maskelerini takarak çıkıyor. Ancak sahilde kimse uyarıları dikkate almıyor. Sahile geldiğim ilk günlerde insanlar tedbirlere daha fazla uyuyordu" diye konuştu.

Kaynak: DHA