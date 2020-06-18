Antalya'da sıcaktan bunalan denize koştu ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak, deniz keyfi yaptı.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımları atılırken, kalabalıklaşıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı ise yüzde 75 seviyelerini gördü. Antalya'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, hava sıcaklığını fırsat bilerek, Akdeniz'in mavi sularına girdi. Bazı kişiler, sahil bandında bulunan yeşil alanlarda ailesiyle vakit geçirirken, bazıları da çocuklarıyla yüzdü.

FALEZLERDEN ATLAMALARA KARŞI ÖNLEMDeniz sezonunun Antalya'da tamamen başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili'ne kıyısı bulunan falezlerden atlayışı önlemek için bekçileri görevlendirdi. Falezlere çıkamayan gençler, denizin içinde yer alan 6 metrelik kayalıklardan atladı. Bekçiler, gün boyu sahildeki asayiş olaylarını önlemek ve bu tehlikeli atlayışa 'dur' demek için görev yapmaya başladı. Sıcak havaya rağmen ağızlarından maskelerini çıkarmayan bekçiler, sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da uyarı yaptı. Koronavirüs salgını sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafe kuralının sahilde uygulandığı gözlenirken, maske takılmadığı görüldü.Sahile arkadaşlarıyla yüzmeye geldiğini anlatan Batuhan Güler, "Koronavirüsten dolayı yapacak çok bir şey olmadığı için biz de denize geldik. Hava çok sıcak, biz de denize gelerek bunu değerlendirdik" dedi.

İstanbul'dan arkadaşıyla Antalya'ya geldiğini belirten Sinem Aşar da "Sıcak havayı denize girerek değerlendiriyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA