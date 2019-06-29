Antalya'da sıcakta bunalanlar deniz ve havuzlara koştu

ANTALYA'da hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesiyle, güneşin kavurucu etkisinden uzaklaşmak isteyenler deniz ve havuzlara akın etti.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı bunalttı. Öğle saatlerinde güneş altında yürümekte zorlanan tatilciler, kendilerini havuza attı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı yerli halkı ağırladı. Otel ve su parkları da yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yaptı. Gün boyunca havuzdan çıkmayan turistler serinlemenin keyfini çıkardı. Kimileri de güneş kremi sürerek bronzlaşmaya çalıştı. Aileleriyle tatil yapan çocuklar ise havuzun ve kaydırakların tadını çıkardı. Açık havada çalışmak zorunda kalanlar, kavurucu güneşten korunmak için gölgelere sığındı.



Kaynak: DHA

- Antalya