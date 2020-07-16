Antalya'da sıcak ve neme rağmen yoğun katılımlı 15 Temmuz etkinliği
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Antalya'da sıcak ve neme rağmen yoğun katılımlı 15 Temmuz etkinliği

Antalya'da sıcak ve neme rağmen yoğun katılımlı 15 Temmuz etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programına, sıcak ve nemli havaya rağmen yoğun katılım oldu Antalya Valisi Ersin Yazıcı: " Şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülke, bu vatan, asla...

16.07.2020 00:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:57

Antalya'da sıcak ve neme rağmen yoğun katılımlı 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programına, sıcak ve nemli havaya rağmen yoğun katılım oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

" Şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülke, bu vatan, asla kendini bir dolara satan hainlere teslim edilemez"

"Türkiye Cumhuriyeti yasalarından yetki alıp, abilerinden talimat alan şerefsizlere bu ülkeyi teslim edemeyiz, etmedik te, asla da etmeyeceğiz"

ANTALYA - Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programına sıcak ve nemli havaya rağmen yoğun katılım oldu.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminden sonra ilan edilen 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Valiliği tarafından anma programı düzenlendi. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen herkesin üst araması yapıldı, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Sıcak ve nemli havaya rağmen binlerce Antalyalı maskeleriyle anma etkinliğine katıldı.

Program, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 15 Temmuz anı defterini imzalamalarıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimleri yapıldı. Katılımcılar dev sinevizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasını izledi. Gecede İl Müftüsü Osman Artan'da dua okudu, öğrenciler günün anlamını anlatan şiirler okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular taşıdığı sancağı Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Meydandaki etkinlik mehter takımı gösterisi, söyleşi ve ilahi okunmasıyla son buldu.

"Şehitler asla unutulmayacaktır"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydana gelen çatışmada Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, 15 Temmuz'da milletin evlatlarının ellerinde bayrak ve dillerinde dualarla yürüdüğünü dile getirerek," Bir milletin tarihini değiştiren şehitler, asla unutulmayacaktır."dedi.

" 15 Temmuz kahramanlık destanlarından biridir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz 2016'da hain terör örgütü FETÖ'nün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği darbe kalkışmasını Türk milleti azimli, kararlı dik duruşuyla hezimete uğrattığını anımsattı.

15 Temmuz'da Türk milleti tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu olan, kahramanlık destanlarından biridir. Yüzyıllar boyunca böyle hatırlanacaktır. 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti ele geçirmeye çalışanlara karşı canı pahasına şehit olanları 251 şehidimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünde yarında cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum."diye konuştu.

"Bu vatan kendini 1 dolara satanlara teslim edilemez"

Vali Ersin Yazıcı, Antalyalılar'ın demokrasisine, cumhuriyetine bu ülkenin bağımsızlığına her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahip çıktığının altını çizdi.

"Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülke, bu vatan, asla kendini bir dolara satan hainlere teslim edilemez"diyen Yazıcı, " Biz şanlı ordumuzla, polisimizle bazı kurumlarımızla kedini bir yerlere ait hisseden hatta benim ifademle, Türkiye Cumhuriyeti yasalarından yetki alıp abilerinden talimat alan şerefsizlere bu ülkeyi teslim edemeyiz, etmedikte, asla da etmeyeceğiz. İstanbul ve Ankara'daki o güzel insanlar cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıkmak için sokağa döküldüler. 251 şehidimiz var. Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimizi mutlu ve huzur dolu bir hayat diliyorum."dedi.

"Boş düşünceleri bırakın"

15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan Yazıcı," O gece bulunduğum Edremit Havalimanı'nda görevli polislere, "Buraya asker girmeyecek,girerse vurun emri verdim"dedi. Bu vatan uğruna 83 milyon şehit olacaktır. Hainlere asla müsamahamız yoktur. Bugüne kadar olmadığı gibi bundan sonrada bu işe yeltenenlere, aklından geçirenlere, boş düşünceleri lütfen bırakın. Bu ülke, bu cumhuriyet ilelebet halkın iradesi ile yoluna devam edecektir. Bu demokrasiyi, cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Antalya'da sıcak ve neme rağmen yoğun katılımlı 15 Temmuz etkinliği

Kaynak: İHA

Manşet

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