Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti
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Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

02.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:54
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

 

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken turizm kenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Dünyaca ünlü 'ne gelen yerli yabancı tatilciler ile kent sakinleri, sıcak havanın keyfini denize girip, sahilde güneşlenerek çıkardı.Yaz- kış denize girdiğini söyleyen Aydın Özgün, denizin havadan daha sıcak olduğunu anlattı. Denize girmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Özgün, "Denizin keyfini çıkarıyorum. Hava güzel olunca da hafta sonunu böyle değerlendirdik" dedi.İlknur Özgün ise denize girmek istemediğini, sadece güneşlenmenin keyfini sürdüğünü belirtip 'Denize giremeyecek kadar soğuk bana göre. Güneşlenmenin tadını çıkarıyorum. Diğer illerde kar ve soğuk varken biz sıcak havanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı bugün en düşük 17, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derecede ölçüldü.


Kaynak: DHA
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