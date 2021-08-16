Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinledi
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Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinledi

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinledi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü kentte, en yüksek nem oranı yüzde 14 olarak kaydedildi.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlendi, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Sık sık denize girerek serinleyen tatilciler, aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Birçok kişi ise sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Bu arada, ortak kullanılan alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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