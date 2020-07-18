Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
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Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
18.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:50

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, hava sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı.

Sıcak havada serinlemek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarına akın etti.

Yoğunluğun oluştuğu sahillerde tatilciler ile kent sakinleri, şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre yerleştirildiği plajlarda, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise gölge alanlarla oturmayı, bisiklete binmeyi ve sahil bandında spor yapmayı tercih etti.

Aksaray'dan tatil için kente gelen Hüseyin Öğütçü, AA muhabirine, daha önce spor müsabakalarından dolayı Antalya'ya geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle evlerde bunaldıklarını dile getiren Öğütçü, "Antalya gerçekten çok güzel ama bir o kadar da çok sıcak. Arkadaşlarla serinlemek için denize geldik. Tatil yapmak isteyenlere Antalya'yı tavsiye ederim." dedi.

İlknur Özkara da salgın sürecinde Antalya'nın çok sessiz kaldığını, normalleşme süreciyle ise sahillerin, caddelerin şenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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