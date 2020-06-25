Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe unutuldu
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Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe unutuldu

ANTALYA'da sıcak havada vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe unutuldu
25.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:25

 

ANTALYA'da sıcak havada vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.Turizm şehri Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, normalleşme adımları atılırken, kalabalık her geçen gün artıyor. Hava sıcaklığının 33, deniz suyunun 25 derece olduğu kentte, nem oranı ise yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü. Antalya'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, hava sıcaklığını fırsat bilerek, Akdeniz'in mavi sularına girdi. Bazı vatandaşlar sahil bandında bulunan yeşil alanlarda ailesiyle beraber vakit geçirirken, bazıları ise sahilde çocuklarıyla serin suyun keyfini çıkardı. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazıları denizden çıktıktan sonra güneşlenmeyi tercih etti.KAYALIKLARDAN ATLADILARDeniz sezonunun Antalya'da tamamen başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili'ne kıyısı bulunan falezlerden atlayışı önlemek için bekçileri daha önce görevlendirmişti. 40 metrelik falezlere çıkamayan gençler, denizin içerisinde yer alan 6 metrelik kayalıklardan atladı.SOSYAL MESAFE UNUTULDUKoronavirüs sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafe kuralı sahilde unutuldu. Birkaç kişi dışında maske takılmadığı görüldü.'SICAK HAVAYI DEĞERLENDİRDİK'Eşiyle beraber denize geldiğini belirten Fatih Tüter, Koronavirüs önlemlerinin sahilde pek alınmadığını gördüm ama sıcaktan dolayı evde duramadık ve mecburiyetten denize geldik dedi. Eşi Songül Tüter ise, Denize geldik ama çok kalabalık. Evde canımız sıkılınca ve sıcak olunca biz de denize gelelim istedik diye konuştu.

5 aylık çocuğuyla sahile gelen Canan Koca da, Hava çok sıcak. Eşim ve çocuğumla denize gelelim dedik. Oğlum da ilk kez dışarıya çıkıyor. Eğlenmeye geldik şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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