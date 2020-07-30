Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, hava sıcaklığı 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 60'e ulaştı.

Sıcak hava ve nemden bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildiği plajları tercih edenler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Kaynak: AA