Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi
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Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi

Anadolu Ajansı / Gökhan Karaman - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, sıcak hava ve nemden bunalan kişi, suyla doldurduğu kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, sıcak hava ve nemden bunalan kişi, suyla doldurduğu kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.

Çandır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökhan Karaman (34), sıcak hava ve nemden bunalınca serinlemek amacıyla kamyon kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

Karaman, naylon brandayla kapladığı kasayı, boru yardımıyla kuyudan su çekerek 3 saatte doldurdu.

Bu şekilde serinleyen Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonra da sıcaklar bunalttıkça bu şekilde kasada serinlemeye devam edeceğini kaydetti.

Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi
Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi
Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi
Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi
Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi
Sıcaktan bunalan vatandaş kamyonunu havuza çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Karaman

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