Antalya'da sıcak hava etkisini sürdürüyor "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, sıcak havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, sıcak havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana mayısta dün ilk kez 43 derece ölçülen sıcaklık, kent genelinde etkisini sürdürdü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığı kentte bugün 33 derece ölçüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı kentte, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte bazı vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda oturarak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için süs havuzlarının çevresine oturmayı tercih etti.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan bazı çocukların, yasağa aldırış etmeden serinlemek amacıyla su kanalına girdiği görüldü.

Kaynak: AA