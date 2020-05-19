Antalya'da sıcak hava bunalttı, taşınan toz gökyüzünü kapladı
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Antalya'da sıcak hava bunalttı, taşınan toz gökyüzünü kapladı

AFRİKA üzerinden gelen sıcak hava etkisiyle termometrelerin saat 15.30'da 37.3 dereceyi gösterdiği Antalya'da gökyüzündeki toz taşınımı kent silüetini kapladı.

Antalya'da sıcak hava bunalttı, taşınan toz gökyüzünü kapladı
19.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:21

AFRİKA üzerinden gelen sıcak hava etkisiyle termometrelerin saat 15.30'da 37.3 dereceyi gösterdiği Antalya'da gökyüzündeki toz taşınımı kent silüetini kapladı.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımının etkisini sürdürdüğü Antalya'da, saat 15.30'de hava sıcaklığı 37.3 derece ölçüldü. Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte nem oranı yüzde 12, deniz suyu ise 25 dereceye ulaştı. Araç termometrelerinin 50 dereceyi gösterdiği kentte bazı cadde ve sokaklardaki termometreler ise sıcaklığı 44 derece kaydetti.

Pazar günü 43 derece ölçülen hava sıcaklığı ile 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da, sıcaklıklar 2 gün daha devam edecek. Sıcak havanın yanı sıra Afrika üzerinden taşınan toz kentin üzerini kapladı. Antalya'da öğle saatlerinden sonra gökyüzünü saran toz, zaman zaman güneşin görünümünü engelledi. Gökyüzündeki toz yoğunluğu kenti çevreleyen Beydağları ile kent silüetinin görüşünü azalttı. Afrika üzerinden taşınan tozun atmosferde konsantrasyonu artırdığı için yeryüzünde görüş mesafesini olumsuz etkilemediği belirtildi. Türkiye'de günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonunun en fazla ölçüldüğü il Antalya oldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'da yüzey toz konsantrasyonu 485 metreküp ölçüldü. Antalya'yı sırasıyla 202 metreküple Mardin, 192 metreküple Siirt takip etti. Yüzey toz konsantrasyonu İstanbul'da 22, Ankara'da 100, İzmir de ise 89 metreküp kaydedildi. Toz taşınımının Perşembe günü beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte etkisini kaybedeceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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