Antalya'da Sıcak Hava

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, sahillere adeta akın etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 67'ye ulaştı.

Nemin etkisiyle oluşan bunaltıcı sıcaklıktan kent halkı ve tatilini Antalya'da geçiren turistler plajlarda denize girerek kaçmaya çalıştı.

Kentteki pek çok süs havuzu da serinlemeye çalışan çocuklarla doldu.

Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perşembe ve cuma günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Öztürk, kentte cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine dönüş yapacağını tahmin ettiklerini kaydetti.