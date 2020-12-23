Antalya'da siber suçlarla mücadele çalışmaları
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Antalya'da siber suçlarla mücadele çalışmaları

23.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:01
Antalya'da siber suçlarla mücadele çalışmaları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya mecralarında yapılan inceleme sonunda terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya mecralarında yapılan inceleme sonunda terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan 10, müstehcen içerikli yayın yapan 16 olmak üzere toplam 26 web sitesinin erişime engellenmesi sağlandı. 14-20 Aralık tarihleri arasında ele geçirilen 28 dijital materyalin içeriklerinin incelemeleri yapılarak suça konu verilere ilişkin hazırlanan 3 adet teknik inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Sekiz ayrı siber suç olayına müdahale eden ekipler Manavgat ilçe merkezi, Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde faaliyet gösteren 3 işyerinde ve 1 evde internet üzerinden kaçak/yasa dışı bahis oynatıldığı tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet dolu tabanca fişeği ile suçta kullanıldığı değerlendirilen toplam 14 adet dijital materyal ile 1 adet doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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