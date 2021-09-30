Antalya'da seyir halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu - Haberler
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Antalya'da seyir halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da seyir halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu

Antalya'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs zarar gördü.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs zarar gördü.

Akın Ç. yönetimindeki 07 K 6587 plakalı minibüs, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Kısa sürede minibüsü ve içindeki halıları saran alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında minibüs ve içindeki halılar zarar gördü.

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da seyir halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu - Haberler
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