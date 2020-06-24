Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Antalya'nin Serik ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı
24.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:50

Antalya'nin Serik ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Göçer'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Yukarıkocayatak Kavşağı mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü Göçer, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacaklarında yanık oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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