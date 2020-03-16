Antalya'da seyir halindeki tırda yangın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da seyir halindeki tırda yangın - Haber
Antalya, Aksaray, Akseki, Güncel

Antalya'da seyir halindeki tırda yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

16.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:22
Antalya'da seyir halindeki tırda yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Aksaray'a gübre taşıyan İsmet Koyuncu idaresindeki 07 YIV 01 plakalı tır, Antalya-Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında tırda hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Haber
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var Haber
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
ABD'deki Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi Haber
ABD'deki Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Vladimir Putin İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Metin Oktay Berkay Şahin Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart Wuhan Futbol Almanya
Şu an buradasınız: Antalya'da seyir halindeki tırda yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 20:51:08. #1.15#