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Seyir halindeki otomobil yandı

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Berkcan Yıldırım idaresindeki 07 ANM 396 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi 6543 Sokak'ta seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Yıldırım, kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Otomobil, Antalya, Kepez, Gazi, Güncel, Haberler

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