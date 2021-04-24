Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni
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Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Güncel

Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni Antalya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni

ANTALYA - Antalya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

Tören ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler az sayıda öğrenci katıldı.

Tören öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Tören sırasında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni
Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni
Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni
Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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