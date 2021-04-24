Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni

Antalya'da sessiz 23 Nisan töreni Antalya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.