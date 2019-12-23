Antalya'da servis minibüsü kazası: 13 yaralı

23.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:39

Antalya'da yoldan çıkıp kayalıklara çarpan minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.



Kaza, Antalya-Kemer kara yolunda bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanlarını taşıdığı öğrenilen minibüs, Topçam mevkiinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ağır yaralı bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA