Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu
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Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Finike ilçesinde denize giren yaşlı kadın boğuldu.

Antalya'nın Finike ilçesinde denize giren yaşlı kadın boğuldu.

Sahilkent Mahallesi Atatürk Bulvarı Sahili'nde serinlemek için denize giren Fatma Ertaş (77), bir süre sonra suda çırpınarak yardım istemeye başladı.

Çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılan Ertaş için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Ertaş'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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