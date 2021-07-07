Antalya'da serasına kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Antalya'da serasına kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Antalya'da serasına kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, seraya ektiği kenevirden elde ettiği uyuşturucuyu sattığı iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, seraya ektiği kenevirden elde ettiği uyuşturucuyu sattığı iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Ç. ve N.A'nın, ikametlerine ait seralarda kenevir ekip, kuruttuktan sonra sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere yapılan operasyonda, 6 kilo 216 gram esrar, 40 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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