Seralarda üretim kısıtlamada da devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Seralarda üretim kısıtlamada da devam etti

01.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:29

Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, seralarda üretime devam etti.

Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, seralarda üretime devam etti.

Türkiye'de örtüaltı tarımda önemli yere sahip olan Antalya'da, salgın sürecinde üretim kesintisiz sürdürülüyor. Kepez ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki çiftçiler, maske ve eldiven takarak seralar çalıştı.

Yaklaşık 10 dönümlük serasında kapya biber, domates, kabak, salatalık, marul yetiştiren Mustafa Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında da gıda tedarik zincirinin bozulmaması amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Günün büyük bölümünü ürünlerin bakımını yaparak geçirdiklerini anlatan Mert, "Kısıtlama var ama üretim durmaz. İhtiyaçları karşılayabilmek için sürekli çalışıyoruz. Kısıtlamadan muaf tutulduk. Vatandaşımız evinde kalsın, biz onlar için sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz." dedi.

Havva Mert ise yıllardır ailece çiftçilik yaptıklarını, her dönem seralarda üretim olduğunu aktardı. Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Mert, "Sabah erkenden gelip bir bebeğe bakar gibi ürünlerimizle ilgileniyoruz. Kısıtlamada evde kalan vatandaşlarımız için biz seralarda, tarlalardayız." diye konuştu.

Seralarda üretim kısıtlamada da devam etti
Seralarda üretim kısıtlamada da devam etti
Seralarda üretim kısıtlamada da devam etti
Seralarda üretim kısıtlamada da devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Adana Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seralarda üretim kısıtlamada da devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 17:29:59. #1.15#
title